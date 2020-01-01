BENQI (BENQI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BENQI (BENQI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BENQI (BENQI) Informacije BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Službena web stranica: https://benqi.fi/ Bijela knjiga: https://docs.benqi.fi/ Istraživač blokova: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Kupi BENQI odmah!

BENQI (BENQI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BENQI (BENQI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.14M $ 52.14M $ 52.14M Ukupna količina: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Količina u optjecaju: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.14M $ 52.14M $ 52.14M Povijesni maksimum: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.007242 $ 0.007242 $ 0.007242 Saznajte više o cijeni BENQI (BENQI)

BENQI (BENQI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BENQI (BENQI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BENQI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BENQI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BENQI tokena, istražite BENQI cijenu tokena uživo!

BENQI (BENQI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BENQI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BENQI povijest cijena odmah!

BENQI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BENQI? Naša BENQI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BENQI predviđanje cijene tokena odmah!

