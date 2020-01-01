BENDOG (BENDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BENDOG (BENDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BENDOG (BENDOG) Informacije The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. Službena web stranica: https://benthedog.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AHW5N8iqZobTcBepkSJzZ61XtAuSzBDcpxtrLG6KUKPk Kupi BENDOG odmah!

BENDOG (BENDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BENDOG (BENDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 451.10K $ 451.10K $ 451.10K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 451.20K $ 451.20K $ 451.20K Povijesni maksimum: $ 0.078811 $ 0.078811 $ 0.078811 Povijesni minimum: $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 Trenutna cijena: $ 0.0004512 $ 0.0004512 $ 0.0004512 Saznajte više o cijeni BENDOG (BENDOG)

BENDOG (BENDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BENDOG (BENDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BENDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BENDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BENDOG tokena, istražite BENDOG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BENDOG Jeste li zainteresirani za dodavanje BENDOG (BENDOG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BENDOG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BENDOG na MEXC-u odmah!

BENDOG (BENDOG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BENDOG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BENDOG povijest cijena odmah!

BENDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BENDOG? Naša BENDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BENDOG predviđanje cijene tokena odmah!

