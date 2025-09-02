Više o BELUGA

BELUGA Cijena(BELUGA)

1 BELUGA u USD cijena uživo:

$120.3987
$120.3987
-1.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BELUGA (BELUGA)
BELUGA (BELUGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 118.6808
$ 118.6808
24-satna najniža cijena
$ 130.2984
$ 130.2984
24-satna najviša cijena

$ 118.6808
$ 118.6808

$ 130.2984
$ 130.2984

--
----

--
----

+0.04%

-1.31%

-6.19%

-6.19%

BELUGA (BELUGA) cijena u stvarnom vremenu je $ 120.3987. Tijekom protekla 24 sata, BELUGAtrgovalo je između najniže cijene $ 118.6808 i najviše cijene $ 130.2984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BELUGA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BELUGA se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BELUGA (BELUGA)

--
--

$ 18.55K
$ 18.55K

$ 240.80B
$ 240.80B

--
--

2,000,000,000
2,000,000,000

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija BELUGA je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.55K. Količina u optjecaju BELUGA je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.80B.

BELUGA (BELUGA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BELUGA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.598159-1.31%
30 dana$ -8.2013-6.38%
60 dana$ +26.3237+27.98%
90 dana$ +29.2887+32.14%
BELUGA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BELUGA od $ -1.598159 (-1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BELUGA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -8.2013 (-6.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BELUGA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BELUGA od $ +26.3237 (+27.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BELUGA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +29.2887 (+32.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BELUGA (BELUGA)?

Pogledajte BELUGA stranicu Povijest cijena sada.

Što je BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BELUGA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BELUGA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BELUGA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BELUGA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BELUGA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BELUGA (BELUGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BELUGA (BELUGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BELUGA.

Provjerite BELUGA predviđanje cijene sada!

BELUGA (BELUGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BELUGA (BELUGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BELUGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BELUGA (BELUGA)

Tražiš kako kupiti BELUGA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BELUGA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BELUGA u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BELUGA

Koliko BELUGA (BELUGA) vrijedi danas?
Cijena BELUGA uživo u USD je 120.3987 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BELUGA u USD?
Trenutačna cijena BELUGA u USD je $ 120.3987. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BELUGA?
Tržišna kapitalizacija za BELUGA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BELUGA?
Količina u optjecaju za BELUGA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BELUGA?
BELUGA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BELUGA?
BELUGA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BELUGA?
24-satni obujam trgovanja za BELUGA je $ 18.55K USD.
Hoće li BELUGA još narasti ove godine?
BELUGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BELUGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
$120.3987
