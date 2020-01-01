Beets (BEETS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beets (BEETS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beets (BEETS) Informacije Službena web stranica: https://beets.fi/ Istraživač blokova: https://sonicscan.org/token/0x2d0e0814e62d80056181f5cd932274405966e4f0

Beets (BEETS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beets (BEETS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 238.56M $ 238.56M $ 238.56M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.36M $ 6.36M $ 6.36M Povijesni maksimum: $ 0.09349 $ 0.09349 $ 0.09349 Povijesni minimum: $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 Trenutna cijena: $ 0.02667 $ 0.02667 $ 0.02667 Saznajte više o cijeni Beets (BEETS)

Beets (BEETS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beets (BEETS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEETS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEETS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEETS tokena, istražite BEETS cijenu tokena uživo!

Beets (BEETS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BEETS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BEETS povijest cijena odmah!

BEETS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEETS? Naša BEETS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BEETS predviđanje cijene tokena odmah!

