BEERCOIN (BEER) Informacije $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Službena web stranica: https://beercoin.wtf/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG

BEERCOIN (BEER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEERCOIN (BEER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.89M Ukupna količina: $ 888.89B Količina u optjecaju: $ 549.76B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.05M Povijesni maksimum: $ 0.0005956 Povijesni minimum: $ 0.000001499377682749 Trenutna cijena: $ 0.000003432

BEERCOIN (BEER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEERCOIN (BEER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti BEER Jeste li zainteresirani za dodavanje BEERCOIN (BEER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BEER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

BEERCOIN (BEER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BEER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BEER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEER? Naša BEER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

