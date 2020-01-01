DAOBASE (BEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DAOBASE (BEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DAOBASE (BEE) Informacije DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. Službena web stranica: https://daobase.ai Bijela knjiga: https://docs.daobase.ai/daobase Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Kupi BEE odmah!

DAOBASE (BEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DAOBASE (BEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 Trenutna cijena: $ 0.010246 $ 0.010246 $ 0.010246 Saznajte više o cijeni DAOBASE (BEE)

DAOBASE (BEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DAOBASE (BEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEE tokena, istražite BEE cijenu tokena uživo!

