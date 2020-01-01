BEBE (BEBE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BEBE (BEBE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BEBE (BEBE) Informacije BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Službena web stranica: https://www.bebe.global/ Bijela knjiga: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Kupi BEBE odmah!

BEBE (BEBE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEBE (BEBE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 95.99M $ 95.99M $ 95.99M Povijesni maksimum: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Povijesni minimum: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Trenutna cijena: $ 0.00009599 $ 0.00009599 $ 0.00009599 Saznajte više o cijeni BEBE (BEBE)

BEBE (BEBE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEBE (BEBE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEBE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEBE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEBE tokena, istražite BEBE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BEBE Jeste li zainteresirani za dodavanje BEBE (BEBE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BEBE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BEBE na MEXC-u odmah!

BEBE (BEBE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BEBE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BEBE povijest cijena odmah!

BEBE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEBE? Naša BEBE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BEBE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!