Bondex (BDXN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bondex (BDXN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Bondex (BDXN) Informacije Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Službena web stranica: https://bondex.app/ Bijela knjiga: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091

Bondex (BDXN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bondex (BDXN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.59M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 160.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.18M Povijesni maksimum: $ 2 Povijesni minimum: $ 0.02794707527092435 Trenutna cijena: $ 0.04118

Bondex (BDXN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bondex (BDXN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BDXN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BDXN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BDXN tokena, istražite BDXN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BDXN Jeste li zainteresirani za dodavanje Bondex (BDXN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BDXN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Bondex (BDXN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BDXN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BDXN povijest cijena odmah!

BDXN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BDXN? Naša BDXN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BDXN predviđanje cijene tokena odmah!

