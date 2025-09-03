Više o BDT

BoredDragon Logotip

BoredDragon Cijena(BDT)

1 BDT u USD cijena uživo:

$14.364183
-4.23%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BoredDragon (BDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:52:45 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 13.323345
24-satna najniža cijena
$ 15.280881
24-satna najviša cijena

$ 13.323345

$ 15.280881

-2.16%

-4.22%

-5.51%

-5.51%

BoredDragon (BDT) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.364183. Tijekom protekla 24 sata, BDTtrgovalo je između najniže cijene $ 13.323345 i najviše cijene $ 15.280881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDT se promijenio za -2.16% u posljednjih sat vremena, -4.22% u posljednjih 24 sata i -5.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BoredDragon (BDT)

--

$ 4.42M
$ 4.42M

$ 14.36B
$ 14.36B

--

1,000,000,000
1,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija BoredDragon je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.42M. Količina u optjecaju BDT je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.36B.

BoredDragon (BDT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BoredDragon za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.63444183-4.22%
30 dana$ -0.093143-0.65%
60 dana$ +9.267858+181.85%
90 dana$ +14.361683+574,467.32%
BoredDragon promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BDT od $ -0.63444183 (-4.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BoredDragon 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.093143 (-0.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BoredDragon 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BDT od $ +9.267858 (+181.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BoredDragon 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +14.361683 (+574,467.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BoredDragon (BDT)?

Pogledajte BoredDragon stranicu Povijest cijena sada.

Što je BoredDragon (BDT)

Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.

BoredDragon dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BoredDragon ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BDT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BoredDragon na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BoredDragon učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BoredDragon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BoredDragon (BDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BoredDragon (BDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BoredDragon.

Provjerite BoredDragon predviđanje cijene sada!

BoredDragon (BDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BoredDragon (BDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BoredDragon (BDT)

Tražiš kako kupiti BoredDragon? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BoredDragon na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BDT u lokalnim valutama

1 BoredDragon(BDT) u VND
377,993.475645
1 BoredDragon(BDT) u AUD
A$21.97719999
1 BoredDragon(BDT) u GBP
10.62949542
1 BoredDragon(BDT) u EUR
12.20955555
1 BoredDragon(BDT) u USD
$14.364183
1 BoredDragon(BDT) u MYR
RM60.61685226
1 BoredDragon(BDT) u TRY
591.37341411
1 BoredDragon(BDT) u JPY
¥2,125.899084
1 BoredDragon(BDT) u ARS
ARS$19,516.47180027
1 BoredDragon(BDT) u RUB
1,156.89129882
1 BoredDragon(BDT) u INR
1,263.90446217
1 BoredDragon(BDT) u IDR
Rp235,478.37215952
1 BoredDragon(BDT) u KRW
20,033.7260301
1 BoredDragon(BDT) u PHP
824.21682054
1 BoredDragon(BDT) u EGP
￡E.696.95015916
1 BoredDragon(BDT) u BRL
R$78.42843918
1 BoredDragon(BDT) u CAD
C$19.67893071
1 BoredDragon(BDT) u BDT
1,746.97193646
1 BoredDragon(BDT) u NGN
22,098.72097818
1 BoredDragon(BDT) u COP
$57,687.42077898
1 BoredDragon(BDT) u ZAR
R.253.95875544
1 BoredDragon(BDT) u UAH
593.95896705
1 BoredDragon(BDT) u VES
Bs2,140.263267
1 BoredDragon(BDT) u CLP
$13,933.25751
1 BoredDragon(BDT) u PKR
Rs4,064.48922168
1 BoredDragon(BDT) u KZT
7,755.94061085
1 BoredDragon(BDT) u THB
฿464.53767822
1 BoredDragon(BDT) u TWD
NT$441.69862725
1 BoredDragon(BDT) u AED
د.إ52.71655161
1 BoredDragon(BDT) u CHF
Fr11.4913464
1 BoredDragon(BDT) u HKD
HK$112.0406274
1 BoredDragon(BDT) u AMD
֏5,495.01820665
1 BoredDragon(BDT) u MAD
.د.م129.85221432
1 BoredDragon(BDT) u MXN
$268.75386393
1 BoredDragon(BDT) u SAR
ريال53.86568625
1 BoredDragon(BDT) u PLN
52.57290978
1 BoredDragon(BDT) u RON
лв62.62783788
1 BoredDragon(BDT) u SEK
kr135.74152935
1 BoredDragon(BDT) u BGN
лв24.13182744
1 BoredDragon(BDT) u HUF
Ft4,882.3858017
1 BoredDragon(BDT) u CZK
301.93512666
1 BoredDragon(BDT) u KWD
د.ك4.381075815
1 BoredDragon(BDT) u ILS
48.55093854
1 BoredDragon(BDT) u AOA
Kz13,141.93466853
1 BoredDragon(BDT) u BHD
.د.ب5.400932808
1 BoredDragon(BDT) u BMD
$14.364183
1 BoredDragon(BDT) u DKK
kr92.07441303
1 BoredDragon(BDT) u HNL
L378.49622205
1 BoredDragon(BDT) u MUR
658.59779055
1 BoredDragon(BDT) u NAD
$254.38968093
1 BoredDragon(BDT) u NOK
kr144.07275549
1 BoredDragon(BDT) u NZD
$24.4191111
1 BoredDragon(BDT) u PAB
B/.14.364183
1 BoredDragon(BDT) u PGK
K60.18592677
1 BoredDragon(BDT) u QAR
ر.ق52.28562612
1 BoredDragon(BDT) u RSD
дин.1,446.04230261

BoredDragon Resurs

Za dublje razumijevanje BoredDragon, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BoredDragon web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BoredDragon

Koliko BoredDragon (BDT) vrijedi danas?
Cijena BDT uživo u USD je 14.364183 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BDT u USD?
Trenutačna cijena BDT u USD je $ 14.364183. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BoredDragon?
Tržišna kapitalizacija za BDT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BDT?
Količina u optjecaju za BDT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BDT?
BDT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BDT?
BDT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BDT?
24-satni obujam trgovanja za BDT je $ 4.42M USD.
Hoće li BDT još narasti ove godine?
BDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:52:45 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 BDT = 14.364183 USD

$14.364183
