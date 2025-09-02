Više o BDCA

1 BDCA u USD cijena uživo:

$0.9482
$0.9482$0.9482
+0.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BitDCA (BDCA)
BitDCA (BDCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.93
$ 0.93$ 0.93
24-satna najniža cijena
$ 0.9645
$ 0.9645$ 0.9645
24-satna najviša cijena

$ 0.93
$ 0.93$ 0.93

$ 0.9645
$ 0.9645$ 0.9645

$ 1.0670312413026701
$ 1.0670312413026701$ 1.0670312413026701

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

-0.40%

+0.63%

+0.70%

+0.70%

BitDCA (BDCA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9482. Tijekom protekla 24 sata, BDCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.93 i najviše cijene $ 0.9645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDCA je $ 1.0670312413026701, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDCA se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitDCA (BDCA)

No.460

$ 71.35M
$ 71.35M$ 71.35M

$ 459.52K
$ 459.52K$ 459.52K

$ 135.28M
$ 135.28M$ 135.28M

75.25M
75.25M 75.25M

142,665,333
142,665,333 142,665,333

142,665,333
142,665,333 142,665,333

52.74%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitDCA je $ 71.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 459.52K. Količina u optjecaju BDCA je 75.25M, s ukupnom količinom od 142665333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.28M.

BitDCA (BDCA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BitDCA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.005936+0.63%
30 dana$ -0.0135-1.41%
60 dana$ -0.0488-4.90%
90 dana$ +0.0668+7.57%
BitDCA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BDCA od $ +0.005936 (+0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BitDCA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0135 (-1.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BitDCA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BDCA od $ -0.0488 (-4.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BitDCA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0668 (+7.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BitDCA (BDCA)?

Pogledajte BitDCA stranicu Povijest cijena sada.

Što je BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BitDCA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BDCA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BitDCA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BitDCA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BitDCA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitDCA (BDCA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitDCA (BDCA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitDCA.

Provjerite BitDCA predviđanje cijene sada!

BitDCA (BDCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitDCA (BDCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BitDCA (BDCA)

Tražiš kako kupiti BitDCA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BitDCA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BDCA u lokalnim valutama

1 BitDCA(BDCA) u VND
24,951.883
1 BitDCA(BDCA) u AUD
A$1.441264
1 BitDCA(BDCA) u GBP
0.692186
1 BitDCA(BDCA) u EUR
0.80597
1 BitDCA(BDCA) u USD
$0.9482
1 BitDCA(BDCA) u MYR
RM4.001404
1 BitDCA(BDCA) u TRY
39.01843
1 BitDCA(BDCA) u JPY
¥139.3854
1 BitDCA(BDCA) u ARS
ARS$1,306.060162
1 BitDCA(BDCA) u RUB
76.396474
1 BitDCA(BDCA) u INR
83.53642
1 BitDCA(BDCA) u IDR
Rp15,544.259808
1 BitDCA(BDCA) u KRW
1,320.60555
1 BitDCA(BDCA) u PHP
54.208594
1 BitDCA(BDCA) u EGP
￡E.46.016146
1 BitDCA(BDCA) u BRL
R$5.158208
1 BitDCA(BDCA) u CAD
C$1.299034
1 BitDCA(BDCA) u BDT
115.44335
1 BitDCA(BDCA) u NGN
1,452.063998
1 BitDCA(BDCA) u COP
$3,808.028092
1 BitDCA(BDCA) u ZAR
R.16.678838
1 BitDCA(BDCA) u UAH
39.30289
1 BitDCA(BDCA) u VES
Bs138.4372
1 BitDCA(BDCA) u CLP
$917.8576
1 BitDCA(BDCA) u PKR
Rs269.137088
1 BitDCA(BDCA) u KZT
511.430634
1 BitDCA(BDCA) u THB
฿30.607896
1 BitDCA(BDCA) u TWD
NT$29.052848
1 BitDCA(BDCA) u AED
د.إ3.479894
1 BitDCA(BDCA) u CHF
Fr0.75856
1 BitDCA(BDCA) u HKD
HK$7.39596
1 BitDCA(BDCA) u AMD
֏362.73391
1 BitDCA(BDCA) u MAD
.د.م8.5338
1 BitDCA(BDCA) u MXN
$17.68393
1 BitDCA(BDCA) u SAR
ريال3.55575
1 BitDCA(BDCA) u PLN
3.451448
1 BitDCA(BDCA) u RON
лв4.105706
1 BitDCA(BDCA) u SEK
kr8.903598
1 BitDCA(BDCA) u BGN
лв1.583494
1 BitDCA(BDCA) u HUF
Ft320.226104
1 BitDCA(BDCA) u CZK
19.779452
1 BitDCA(BDCA) u KWD
د.ك0.289201
1 BitDCA(BDCA) u ILS
3.17647
1 BitDCA(BDCA) u AOA
Kz864.350674
1 BitDCA(BDCA) u BHD
.د.ب0.3574714
1 BitDCA(BDCA) u BMD
$0.9482
1 BitDCA(BDCA) u DKK
kr6.040034
1 BitDCA(BDCA) u HNL
L24.852322
1 BitDCA(BDCA) u MUR
43.42756
1 BitDCA(BDCA) u NAD
$16.68832
1 BitDCA(BDCA) u NOK
kr9.472518
1 BitDCA(BDCA) u NZD
$1.602458
1 BitDCA(BDCA) u PAB
B/.0.9482
1 BitDCA(BDCA) u PGK
K4.010886
1 BitDCA(BDCA) u QAR
ر.ق3.46093
1 BitDCA(BDCA) u RSD
дин.94.91482

BitDCA Resurs

Za dublje razumijevanje BitDCA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BitDCA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitDCA

Koliko BitDCA (BDCA) vrijedi danas?
Cijena BDCA uživo u USD je 0.9482 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BDCA u USD?
Trenutačna cijena BDCA u USD je $ 0.9482. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitDCA?
Tržišna kapitalizacija za BDCA je $ 71.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BDCA?
Količina u optjecaju za BDCA je 75.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BDCA?
BDCA je postigao ATH cijenu od 1.0670312413026701 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BDCA?
BDCA je vidio ATL cijenu od 0.075 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BDCA?
24-satni obujam trgovanja za BDCA je $ 459.52K USD.
Hoće li BDCA još narasti ove godine?
BDCA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BDCA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
