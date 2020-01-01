BabyChita Token (BCT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BabyChita Token (BCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BabyChita Token (BCT) Informacije BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Službena web stranica: https://www.chitaverse.com/ Bijela knjiga: https://chitaverse.com/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Kupi BCT odmah!

BabyChita Token (BCT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BabyChita Token (BCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.00K $ 36.00K $ 36.00K Povijesni maksimum: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 Povijesni minimum: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Trenutna cijena: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Saznajte više o cijeni BabyChita Token (BCT)

BabyChita Token (BCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BabyChita Token (BCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCT tokena, istražite BCT cijenu tokena uživo!

