BabyChita Token (BCT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BabyChita Token (BCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BabyChita Token (BCT) Informacije

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

Službena web stranica:
https://www.chitaverse.com/
Bijela knjiga:
https://chitaverse.com/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2

BabyChita Token (BCT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BabyChita Token (BCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 36.00K
$ 36.00K$ 36.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.00020032
$ 0.00020032$ 0.00020032
Povijesni minimum:
$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223
Trenutna cijena:
$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036

BabyChita Token (BCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BabyChita Token (BCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BCT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BCT tokena, istražite BCT cijenu tokena uživo!

BabyChita Token (BCT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BCT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BCT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BCT? Naša BCT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.