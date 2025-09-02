Više o BCT

$0.00000401
$0.00000401$0.00000401
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:07:03 (UTC+8)

$ 0.00000327
$ 0.00000327$ 0.00000327
$ 0.00000408
$ 0.00000408$ 0.00000408
$ 0.00000327
$ 0.00000327$ 0.00000327

$ 0.00000408
$ 0.00000408$ 0.00000408

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

0.00%

0.00%

-3.38%

-3.38%

BabyChita Token (BCT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000401. Tijekom protekla 24 sata, BCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000327 i najviše cijene $ 0.00000408, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCT je $ 0.000351089573499945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004797436731223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.17
$ 8.17$ 8.17

$ 40.10K
$ 40.10K$ 40.10K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyChita Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.17. Količina u optjecaju BCT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.10K.

Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000023-36.46%
60 dana$ -0.00000328-45.00%
90 dana$ -0.00000454-53.10%
BabyChita Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BCT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BabyChita Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000023 (-36.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BabyChita Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BCT od $ -0.00000328 (-45.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BabyChita Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000454 (-53.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BabyChita Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Koliko BabyChita Token (BCT) vrijedi danas?
Cijena BCT uživo u USD je 0.00000401 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BCT u USD?
Trenutačna cijena BCT u USD je $ 0.00000401. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BabyChita Token?
Tržišna kapitalizacija za BCT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BCT?
Količina u optjecaju za BCT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BCT?
BCT je postigao ATH cijenu od 0.000351089573499945 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BCT?
BCT je vidio ATL cijenu od 0.000004797436731223 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BCT?
24-satni obujam trgovanja za BCT je $ 8.17 USD.
Hoće li BCT još narasti ove godine?
BCT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BCT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BabyChita Token (BCT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
