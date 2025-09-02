BabyChita Token (BCT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000401. Tijekom protekla 24 sata, BCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000327 i najviše cijene $ 0.00000408, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCT je $ 0.000351089573499945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004797436731223.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BabyChita Token (BCT)
No.7324
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 8.17
$ 8.17$ 8.17
$ 40.10K
$ 40.10K$ 40.10K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyChita Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.17. Količina u optjecaju BCT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.10K.
BabyChita Token (BCT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BabyChita Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0000023
-36.46%
60 dana
$ -0.00000328
-45.00%
90 dana
$ -0.00000454
-53.10%
BabyChita Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BCT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BabyChita Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000023 (-36.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BabyChita Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BCT od $ -0.00000328 (-45.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BabyChita Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000454 (-53.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BabyChita Token (BCT)?
BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.
BabyChita Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BabyChita Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BCT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BabyChita Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BabyChita Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BabyChita Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BabyChita Token (BCT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BabyChita Token (BCT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BabyChita Token.
Razumijevanje tokenomike BabyChita Token (BCT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BabyChita Token (BCT)
Tražiš kako kupiti BabyChita Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BabyChita Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.