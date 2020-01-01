BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BlackCardCoin (BCCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) Informacije BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Službena web stranica: https://blackcardcoin.com Bijela knjiga: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Kupi BCCOIN odmah!

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlackCardCoin (BCCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 152.10K $ 152.10K $ 152.10K Ukupna količina: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Povijesni maksimum: $ 33 $ 33 $ 33 Povijesni minimum: $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 Trenutna cijena: $ 0.01521 $ 0.01521 $ 0.01521 Saznajte više o cijeni BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BlackCardCoin (BCCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCCOIN tokena, istražite BCCOIN cijenu tokena uživo!

BlackCardCoin (BCCOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BCCOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BCCOIN povijest cijena odmah!

