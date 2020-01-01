Blockchain Bets (BCB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blockchain Bets (BCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blockchain Bets (BCB) Informacije Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Službena web stranica: https://blockchainbets.app Bijela knjiga: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e Kupi BCB odmah!

Blockchain Bets (BCB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockchain Bets (BCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Povijesni maksimum: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 Povijesni minimum: $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 Trenutna cijena: $ 0.001157 $ 0.001157 $ 0.001157 Saznajte više o cijeni Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets (BCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blockchain Bets (BCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCB tokena, istražite BCB cijenu tokena uživo!

