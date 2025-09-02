Više o BCB

1 BCB u USD cijena uživo:

$0.001173
$0.001173$0.001173
-0.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blockchain Bets (BCB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:06:49 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001167
$ 0.001167$ 0.001167
24-satna najniža cijena
$ 0.001275
$ 0.001275$ 0.001275
24-satna najviša cijena

$ 0.001167
$ 0.001167$ 0.001167

$ 0.001275
$ 0.001275$ 0.001275

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

-0.16%

-5.94%

-5.94%

Blockchain Bets (BCB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001173. Tijekom protekla 24 sata, BCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001167 i najviše cijene $ 0.001275, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCB je $ 0.059751326391164955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00061258442477132.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Bets (BCB)

No.7198

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.95
$ 74.95$ 74.95

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Bets je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 74.95. Količina u optjecaju BCB je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.

Blockchain Bets (BCB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Blockchain Bets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000002-0.16%
30 dana$ +0.000073+6.63%
60 dana$ +0.000387+49.23%
90 dana$ +0.000274+30.47%
Blockchain Bets promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BCB od $ -0.000002 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Blockchain Bets 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000073 (+6.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Blockchain Bets 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BCB od $ +0.000387 (+49.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Blockchain Bets 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000274 (+30.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Blockchain Bets (BCB)?

Pogledajte Blockchain Bets stranicu Povijest cijena sada.

Što je Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Blockchain Bets ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BCB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Blockchain Bets na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Blockchain Bets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Blockchain Bets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blockchain Bets (BCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blockchain Bets (BCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blockchain Bets.

Provjerite Blockchain Bets predviđanje cijene sada!

Blockchain Bets (BCB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blockchain Bets (BCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Blockchain Bets (BCB)

Tražiš kako kupiti Blockchain Bets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Blockchain Bets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BCB u lokalnim valutama

Blockchain Bets Resurs

Za dublje razumijevanje Blockchain Bets, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Blockchain Bets web-stranica
Blokiraj pretraživač

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:06:49 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

