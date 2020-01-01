BabyBoomToken (BBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BabyBoomToken (BBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BabyBoomToken (BBT) Informacije BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families. Službena web stranica: https://www.babyboomtoken.com Bijela knjiga: https://www.babyboomtoken.com/whitepaper.html Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb208063997db51de3f0988f8a87b0aff83a6213f Kupi BBT odmah!

BabyBoomToken (BBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BabyBoomToken (BBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 140.40M $ 140.40M $ 140.40M Povijesni maksimum: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Povijesni minimum: $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 Trenutna cijena: $ 0.1404 $ 0.1404 $ 0.1404 Saznajte više o cijeni BabyBoomToken (BBT)

BabyBoomToken (BBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BabyBoomToken (BBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBT tokena, istražite BBT cijenu tokena uživo!

