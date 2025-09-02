Više o BBT

BabyBoomToken Logotip

BabyBoomToken Cijena(BBT)

1 BBT u USD cijena uživo:

$0.13325
$0.13325$0.13325
-5.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BabyBoomToken (BBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:06:31 (UTC+8)

BabyBoomToken (BBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.11964
$ 0.11964$ 0.11964
24-satna najniža cijena
$ 0.14187
$ 0.14187$ 0.14187
24-satna najviša cijena

$ 0.11964
$ 0.11964$ 0.11964

$ 0.14187
$ 0.14187$ 0.14187

$ 0.6459990226629364
$ 0.6459990226629364$ 0.6459990226629364

$ 0.07048383039149238
$ 0.07048383039149238$ 0.07048383039149238

-0.30%

-5.12%

-15.59%

-15.59%

BabyBoomToken (BBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.13325. Tijekom protekla 24 sata, BBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.11964 i najviše cijene $ 0.14187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBT je $ 0.6459990226629364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07048383039149238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBT se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -5.12% u posljednjih 24 sata i -15.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BabyBoomToken (BBT)

No.3804

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 133.25M
$ 133.25M$ 133.25M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,932,570
999,932,570 999,932,570

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyBoomToken je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.90K. Količina u optjecaju BBT je 0.00, s ukupnom količinom od 999932570. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.25M.

BabyBoomToken (BBT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BabyBoomToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0071906-5.12%
30 dana$ -0.18065-57.56%
60 dana$ -0.26957-66.93%
90 dana$ -0.64028-82.78%
BabyBoomToken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BBT od $ -0.0071906 (-5.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BabyBoomToken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.18065 (-57.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BabyBoomToken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BBT od $ -0.26957 (-66.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BabyBoomToken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.64028 (-82.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BabyBoomToken (BBT)?

Pogledajte BabyBoomToken stranicu Povijest cijena sada.

Što je BabyBoomToken (BBT)

BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

BabyBoomToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BabyBoomToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BBT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BabyBoomToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BabyBoomToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BabyBoomToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BabyBoomToken (BBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BabyBoomToken (BBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BabyBoomToken.

Provjerite BabyBoomToken predviđanje cijene sada!

BabyBoomToken (BBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BabyBoomToken (BBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BabyBoomToken (BBT)

Tražiš kako kupiti BabyBoomToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BabyBoomToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BBT u lokalnim valutama

1 BabyBoomToken(BBT) u VND
3,506.47375
1 BabyBoomToken(BBT) u AUD
A$0.20254
1 BabyBoomToken(BBT) u GBP
0.0972725
1 BabyBoomToken(BBT) u EUR
0.1132625
1 BabyBoomToken(BBT) u USD
$0.13325
1 BabyBoomToken(BBT) u MYR
RM0.562315
1 BabyBoomToken(BBT) u TRY
5.4805725
1 BabyBoomToken(BBT) u JPY
¥19.58775
1 BabyBoomToken(BBT) u ARS
ARS$183.5398825
1 BabyBoomToken(BBT) u RUB
10.73462
1 BabyBoomToken(BBT) u INR
11.7246675
1 BabyBoomToken(BBT) u IDR
Rp2,184.42588
1 BabyBoomToken(BBT) u KRW
185.5839375
1 BabyBoomToken(BBT) u PHP
7.60591
1 BabyBoomToken(BBT) u EGP
￡E.6.4666225
1 BabyBoomToken(BBT) u BRL
R$0.7235475
1 BabyBoomToken(BBT) u CAD
C$0.1825525
1 BabyBoomToken(BBT) u BDT
16.1938725
1 BabyBoomToken(BBT) u NGN
204.0577175
1 BabyBoomToken(BBT) u COP
$535.139995
1 BabyBoomToken(BBT) u ZAR
R.2.3465325
1 BabyBoomToken(BBT) u UAH
5.5125525
1 BabyBoomToken(BBT) u VES
Bs19.4545
1 BabyBoomToken(BBT) u CLP
$128.85275
1 BabyBoomToken(BBT) u PKR
Rs37.75772
1 BabyBoomToken(BBT) u KZT
71.7164825
1 BabyBoomToken(BBT) u THB
฿4.3053075
1 BabyBoomToken(BBT) u TWD
NT$4.080115
1 BabyBoomToken(BBT) u AED
د.إ0.4890275
1 BabyBoomToken(BBT) u CHF
Fr0.1066
1 BabyBoomToken(BBT) u HKD
HK$1.0380175
1 BabyBoomToken(BBT) u AMD
֏50.877515
1 BabyBoomToken(BBT) u MAD
.د.م1.196585
1 BabyBoomToken(BBT) u MXN
$2.48378
1 BabyBoomToken(BBT) u SAR
ريال0.4996875
1 BabyBoomToken(BBT) u PLN
0.4836975
1 BabyBoomToken(BBT) u RON
лв0.5769725
1 BabyBoomToken(BBT) u SEK
kr1.2512175
1 BabyBoomToken(BBT) u BGN
лв0.221195
1 BabyBoomToken(BBT) u HUF
Ft44.9705425
1 BabyBoomToken(BBT) u CZK
2.7782625
1 BabyBoomToken(BBT) u KWD
د.ك0.04064125
1 BabyBoomToken(BBT) u ILS
0.4463875
1 BabyBoomToken(BBT) u AOA
Kz121.4667025
1 BabyBoomToken(BBT) u BHD
.د.ب0.050102
1 BabyBoomToken(BBT) u BMD
$0.13325
1 BabyBoomToken(BBT) u DKK
kr0.8488025
1 BabyBoomToken(BBT) u HNL
L3.48582
1 BabyBoomToken(BBT) u MUR
6.10285
1 BabyBoomToken(BBT) u NAD
$2.33987
1 BabyBoomToken(BBT) u NOK
kr1.3311675
1 BabyBoomToken(BBT) u NZD
$0.2251925
1 BabyBoomToken(BBT) u PAB
B/.0.13325
1 BabyBoomToken(BBT) u PGK
K0.5636475
1 BabyBoomToken(BBT) u QAR
ر.ق0.48503
1 BabyBoomToken(BBT) u RSD
дин.13.3289975

BabyBoomToken Resurs

Za dublje razumijevanje BabyBoomToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BabyBoomToken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BabyBoomToken

Koliko BabyBoomToken (BBT) vrijedi danas?
Cijena BBT uživo u USD je 0.13325 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBT u USD?
Trenutačna cijena BBT u USD je $ 0.13325. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BabyBoomToken?
Tržišna kapitalizacija za BBT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBT?
Količina u optjecaju za BBT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBT?
BBT je postigao ATH cijenu od 0.6459990226629364 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBT?
BBT je vidio ATL cijenu od 0.07048383039149238 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBT?
24-satni obujam trgovanja za BBT je $ 55.90K USD.
Hoće li BBT još narasti ove godine?
BBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:06:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BBT u USD kalkulator

Iznos

BBT
BBT
USD
USD

1 BBT = 0.13325 USD

Trgujte BBT

BBTUSDT
$0.13325
$0.13325$0.13325
-5.18%

