BBSNEK Cijena danas

Trenutačna cijena BBSNEK (BBSNEK) danas je $ 0.00001447, s promjenom od 9.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BBSNEK u USD je $ 0.00001447 po BBSNEK.

BBSNEK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BBSNEK. Tijekom posljednja 24 sata, BBSNEK trgovao je između $ 0.00001435 (niska) i $ 0.00001604 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BBSNEK se kretao 0.00% u posljednjem satu i -30.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 27.11.

Informacije o tržištu BBSNEK (BBSNEK)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 27.11$ 27.11 $ 27.11 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Javni blockchain ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija BBSNEK je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.11. Količina u optjecaju BBSNEK je --, s ukupnom količinom od 69700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.