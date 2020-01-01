Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Based Pepe (BASEDPEPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Based Pepe (BASEDPEPE) Informacije Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Službena web stranica: https://basedpepe.vip/ Bijela knjiga: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Kupi BASEDPEPE odmah!

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Pepe (BASEDPEPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.60M $ 10.60M $ 10.60M Povijesni maksimum: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Povijesni minimum: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Trenutna cijena: $ 0.0000000252 $ 0.0000000252 $ 0.0000000252 Saznajte više o cijeni Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Based Pepe (BASEDPEPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BASEDPEPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BASEDPEPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BASEDPEPE tokena, istražite BASEDPEPE cijenu tokena uživo!

Based Pepe (BASEDPEPE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BASEDPEPE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BASEDPEPE povijest cijena odmah!

BASEDPEPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BASEDPEPE? Naša BASEDPEPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BASEDPEPE predviđanje cijene tokena odmah!

