Based Pepe Logotip

Based Pepe Cijena(BASEDPEPE)

1 BASEDPEPE u USD cijena uživo:

$0.00000002422
-2.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Based Pepe (BASEDPEPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:06:11 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000002401
24-satna najniža cijena
$ 0.00000002584
24-satna najviša cijena

$ 0.00000002401
$ 0.00000002584
$ 0.000002677225006632
$ 0.000000000091127145
-1.91%

-2.29%

-15.20%

-15.20%

Based Pepe (BASEDPEPE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000002422. Tijekom protekla 24 sata, BASEDPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000002401 i najviše cijene $ 0.00000002584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEDPEPE je $ 0.000002677225006632, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000091127145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEDPEPE se promijenio za -1.91% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i -15.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Pepe (BASEDPEPE)

No.4094

$ 0.00
$ 8.47K
$ 10.19M
0.00
420,690,000,000,000
BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Pepe je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.47K. Količina u optjecaju BASEDPEPE je 0.00, s ukupnom količinom od 420690000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.19M.

Based Pepe (BASEDPEPE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Based Pepe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000005676-2.29%
30 dana$ -0.0000000121-33.32%
60 dana$ -0.00000000718-22.87%
90 dana$ -0.00000001504-38.31%
Based Pepe promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BASEDPEPE od $ -0.0000000005676 (-2.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Based Pepe 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000121 (-33.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Based Pepe 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BASEDPEPE od $ -0.00000000718 (-22.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Based Pepe 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000001504 (-38.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Based Pepe (BASEDPEPE)?

Pogledajte Based Pepe stranicu Povijest cijena sada.

Što je Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Based Pepe ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BASEDPEPE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Based Pepe na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Based Pepe učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Based Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Pepe (BASEDPEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Pepe (BASEDPEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Pepe.

Provjerite Based Pepe predviđanje cijene sada!

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Pepe (BASEDPEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEDPEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Based Pepe (BASEDPEPE)

Tražiš kako kupiti Based Pepe? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Based Pepe na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Based Pepe Resurs

Za dublje razumijevanje Based Pepe, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Based Pepe web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Pepe

Koliko Based Pepe (BASEDPEPE) vrijedi danas?
Cijena BASEDPEPE uživo u USD je 0.00000002422 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASEDPEPE u USD?
Trenutačna cijena BASEDPEPE u USD je $ 0.00000002422. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Pepe?
Tržišna kapitalizacija za BASEDPEPE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASEDPEPE?
Količina u optjecaju za BASEDPEPE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEDPEPE?
BASEDPEPE je postigao ATH cijenu od 0.000002677225006632 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEDPEPE?
BASEDPEPE je vidio ATL cijenu od 0.000000000091127145 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASEDPEPE?
24-satni obujam trgovanja za BASEDPEPE je $ 8.47K USD.
Hoće li BASEDPEPE još narasti ove godine?
BASEDPEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEDPEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
