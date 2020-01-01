Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hasbullas Cat (BARSIK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hasbullas Cat (BARSIK) Informacije Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain. Službena web stranica: https://barsik.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7ZqzGzTNg5tjK1CHTBdGFHyKjBtXdfvAobuGgdt4pump Kupi BARSIK odmah!

Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hasbullas Cat (BARSIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 516.07K $ 516.07K $ 516.07K Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 516.10K $ 516.10K $ 516.10K Povijesni maksimum: $ 0.2899 $ 0.2899 $ 0.2899 Povijesni minimum: $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 Trenutna cijena: $ 0.0005161 $ 0.0005161 $ 0.0005161 Saznajte više o cijeni Hasbullas Cat (BARSIK)

Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hasbullas Cat (BARSIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BARSIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BARSIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BARSIK tokena, istražite BARSIK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BARSIK Jeste li zainteresirani za dodavanje Hasbullas Cat (BARSIK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BARSIK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BARSIK na MEXC-u odmah!

Hasbullas Cat (BARSIK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BARSIK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BARSIK povijest cijena odmah!

BARSIK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BARSIK? Naša BARSIK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BARSIK predviđanje cijene tokena odmah!

