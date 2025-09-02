Više o BARSIK

Hasbullas Cat Logotip

Hasbullas Cat Cijena(BARSIK)

1 BARSIK u USD cijena uživo:

$0.000492
-4.42%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hasbullas Cat (BARSIK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:37:00 (UTC+8)

Hasbullas Cat (BARSIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004906
24-satna najniža cijena
$ 0.0005271
24-satna najviša cijena

$ 0.0004906
$ 0.0005271
$ 0.3523955895497172
$ 0.000091734888290781
+0.12%

-4.42%

-1.66%

-1.66%

Hasbullas Cat (BARSIK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000492. Tijekom protekla 24 sata, BARSIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004906 i najviše cijene $ 0.0005271, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BARSIK je $ 0.3523955895497172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000091734888290781.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BARSIK se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -4.42% u posljednjih 24 sata i -1.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hasbullas Cat (BARSIK)

No.2390

$ 491.97K
$ 54.15K
$ 492.00K
999.95M
1,000,000,000
999,947,217.629591
99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hasbullas Cat je $ 491.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.15K. Količina u optjecaju BARSIK je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947217.629591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 492.00K.

Hasbullas Cat (BARSIK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hasbullas Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000022752-4.42%
30 dana$ -0.0001459-22.88%
60 dana$ -0.0002928-37.31%
90 dana$ -0.000928-65.36%
Hasbullas Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BARSIK od $ -0.000022752 (-4.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hasbullas Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001459 (-22.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hasbullas Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BARSIK od $ -0.0002928 (-37.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hasbullas Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000928 (-65.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hasbullas Cat (BARSIK)?

Pogledajte Hasbullas Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hasbullas Cat (BARSIK)

Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain.

Hasbullas Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hasbullas Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BARSIK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hasbullas Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hasbullas Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hasbullas Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hasbullas Cat (BARSIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hasbullas Cat (BARSIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hasbullas Cat.

Provjerite Hasbullas Cat predviđanje cijene sada!

Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hasbullas Cat (BARSIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BARSIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hasbullas Cat (BARSIK)

Tražiš kako kupiti Hasbullas Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hasbullas Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BARSIK u lokalnim valutama

Hasbullas Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Hasbullas Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Hasbullas Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hasbullas Cat

Koliko Hasbullas Cat (BARSIK) vrijedi danas?
Cijena BARSIK uživo u USD je 0.000492 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BARSIK u USD?
Trenutačna cijena BARSIK u USD je $ 0.000492. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hasbullas Cat?
Tržišna kapitalizacija za BARSIK je $ 491.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BARSIK?
Količina u optjecaju za BARSIK je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BARSIK?
BARSIK je postigao ATH cijenu od 0.3523955895497172 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BARSIK?
BARSIK je vidio ATL cijenu od 0.000091734888290781 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BARSIK?
24-satni obujam trgovanja za BARSIK je $ 54.15K USD.
Hoće li BARSIK još narasti ove godine?
BARSIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BARSIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:37:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

