BANKLESS Cijena danas

Trenutačna cijena BANKLESS (BANKLESS) danas je $ 0.0003141, s promjenom od 12.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BANKLESS u USD je $ 0.0003141 po BANKLESS.

BANKLESS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BANKLESS. Tijekom posljednja 24 sata, BANKLESS trgovao je između $ 0.0002197 (niska) i $ 0.0003219 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BANKLESS se kretao -2.15% u posljednjem satu i +21.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.39K.

Informacije o tržištu BANKLESS (BANKLESS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain PLASMA

Trenutačna tržišna kapitalizacija BANKLESS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.39K. Količina u optjecaju BANKLESS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.