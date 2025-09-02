Što je Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Banana Gun ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Banana Gun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Banana Gun (BANANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Banana Gun (BANANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Banana Gun.

Banana Gun (BANANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Banana Gun (BANANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Banana Gun (BANANA)

Tražiš kako kupiti Banana Gun? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Banana Gun na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BANANA u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Banana Gun Koliko Banana Gun (BANANA) vrijedi danas? Cijena BANANA uživo u USD je 18.18 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BANANA u USD? $ 18.18 . Provjerite Trenutačna cijena BANANA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Banana Gun? Tržišna kapitalizacija za BANANA je $ 72.80M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BANANA? Količina u optjecaju za BANANA je 4.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANANA? BANANA je postigao ATH cijenu od 78.69544217538915 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANANA? BANANA je vidio ATL cijenu od 4.913122153494544 USD . Koliki je obujam trgovanja za BANANA? 24-satni obujam trgovanja za BANANA je $ 1.13M USD . Hoće li BANANA još narasti ove godine? BANANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

