Banana Gun Logotip

Banana Gun Cijena(BANANA)

1 BANANA u USD cijena uživo:

$18.18
$18.18$18.18
-1.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Banana Gun (BANANA)
Banana Gun (BANANA) Informacije o cijeni (USD)

Banana Gun (BANANA) cijena u stvarnom vremenu je $ 18.18. Tijekom protekla 24 sata, BANANAtrgovalo je između najniže cijene $ 17.87 i najviše cijene $ 19.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANANA je $ 78.69544217538915, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.913122153494544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANANA se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -10.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Banana Gun je $ 72.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.13M. Količina u optjecaju BANANA je 4.00M, s ukupnom količinom od 8453121.49463985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.80M.

Banana Gun (BANANA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Banana Gun za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.3389-1.83%
30 dana$ -3.74-17.07%
60 dana$ +0.49+2.76%
90 dana$ -4.14-18.55%
Banana Gun promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BANANA od $ -0.3389 (-1.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Banana Gun 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -3.74 (-17.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Banana Gun 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BANANA od $ +0.49 (+2.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Banana Gun 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.14 (-18.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Banana Gun (BANANA)?

Pogledajte Banana Gun stranicu Povijest cijena sada.

Što je Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BANANA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Banana Gun na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Banana Gun učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Banana Gun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Banana Gun (BANANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Banana Gun (BANANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Banana Gun.

Provjerite Banana Gun predviđanje cijene sada!

Banana Gun (BANANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Banana Gun (BANANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Banana Gun (BANANA)

Tražiš kako kupiti Banana Gun? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Banana Gun na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Banana Gun Resurs

Za dublje razumijevanje Banana Gun, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Banana Gun web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Banana Gun

Koliko Banana Gun (BANANA) vrijedi danas?
Cijena BANANA uživo u USD je 18.18 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BANANA u USD?
Trenutačna cijena BANANA u USD je $ 18.18. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Banana Gun?
Tržišna kapitalizacija za BANANA je $ 72.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BANANA?
Količina u optjecaju za BANANA je 4.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANANA?
BANANA je postigao ATH cijenu od 78.69544217538915 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANANA?
BANANA je vidio ATL cijenu od 4.913122153494544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BANANA?
24-satni obujam trgovanja za BANANA je $ 1.13M USD.
Hoće li BANANA još narasti ove godine?
BANANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Banana Gun (BANANA) Važna ažuriranja industrije

