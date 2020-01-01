Bakery (BAKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bakery (BAKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bakery (BAKE) Informacije Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Službena web stranica: https://www.bakeryswap.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Kupi BAKE odmah!

Bakery (BAKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bakery (BAKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Ukupna količina: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Količina u optjecaju: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Povijesni maksimum: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Povijesni minimum: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Trenutna cijena: $ 0.04419 $ 0.04419 $ 0.04419 Saznajte više o cijeni Bakery (BAKE)

Bakery (BAKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bakery (BAKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAKE tokena, istražite BAKE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BAKE Jeste li zainteresirani za dodavanje Bakery (BAKE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BAKE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BAKE na MEXC-u odmah!

Bakery (BAKE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BAKE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BAKE povijest cijena odmah!

BAKE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAKE? Naša BAKE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAKE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!