CDARI (BAC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CDARI (BAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
CDARI (BAC) Informacije

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

Službena web stranica:
https://cdari.io/
Bijela knjiga:
https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/
Istraživač blokova:
https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD

CDARI (BAC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CDARI (BAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
Ukupna količina:
$ 31.29M
Količina u optjecaju:
--
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 106.07M
Povijesni maksimum:
$ 21.3146
Povijesni minimum:
--
Trenutna cijena:
$ 3.3898
CDARI (BAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CDARI (BAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BAC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BAC tokena, istražite BAC cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.