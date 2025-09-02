Više o BAC

CDARI Cijena(BAC)

1 BAC u USD cijena uživo:

$2.616
$2.616$2.616
-3.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CDARI (BAC)
CDARI (BAC) Informacije o cijeni (USD)

CDARI (BAC) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.6148. Tijekom protekla 24 sata, BACtrgovalo je između najniže cijene $ 2.1846 i najviše cijene $ 2.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAC se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -3.19% u posljednjih 24 sata i +3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija CDARI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 166.31K. Količina u optjecaju BAC je --, s ukupnom količinom od 31290000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.82M.

CDARI (BAC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CDARI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0862-3.19%
30 dana$ -4.0181-60.58%
60 dana$ -6.0952-69.98%
90 dana$ -6.3467-70.83%
CDARI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BAC od $ -0.0862 (-3.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CDARI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -4.0181 (-60.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CDARI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BAC od $ -6.0952 (-69.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CDARI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -6.3467 (-70.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CDARI (BAC)?

Pogledajte CDARI stranicu Povijest cijena sada.

Što je CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CDARI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BAC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CDARI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CDARI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CDARI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CDARI (BAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CDARI (BAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CDARI.

Provjerite CDARI predviđanje cijene sada!

CDARI (BAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CDARI (BAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CDARI (BAC)

Tražiš kako kupiti CDARI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CDARI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BAC u lokalnim valutama

CDARI Resurs

Za dublje razumijevanje CDARI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CDARI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CDARI

Koliko CDARI (BAC) vrijedi danas?
Cijena BAC uživo u USD je 2.6148 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAC u USD?
Trenutačna cijena BAC u USD je $ 2.6148. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CDARI?
Tržišna kapitalizacija za BAC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAC?
Količina u optjecaju za BAC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAC?
BAC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAC?
BAC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAC?
24-satni obujam trgovanja za BAC je $ 166.31K USD.
Hoće li BAC još narasti ove godine?
BAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

