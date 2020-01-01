Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Swap (BABYSWAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Baby Swap (BABYSWAP) Informacije

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Službena web stranica:
https://home.babyswap.finance/
Bijela knjiga:
https://docs.babyswap.finance/
Istraživač blokova:
https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Swap (BABYSWAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 212.35K
$ 212.35K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 620.90M
$ 620.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 342.00K
$ 342.00K
Povijesni maksimum:
$ 4.5
$ 4.5
Povijesni minimum:
$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002
Trenutna cijena:
$ 0.000342
$ 0.000342

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Swap (BABYSWAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BABYSWAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYSWAP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BABYSWAP tokena, istražite BABYSWAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BABYSWAP

Jeste li zainteresirani za dodavanje Baby Swap (BABYSWAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BABYSWAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Baby Swap (BABYSWAP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BABYSWAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BABYSWAP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BABYSWAP? Naša BABYSWAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.