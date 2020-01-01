Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Baby Swap (BABYSWAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Baby Swap (BABYSWAP) Informacije BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Službena web stranica: https://home.babyswap.finance/ Bijela knjiga: https://docs.babyswap.finance/ Istraživač blokova: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Kupi BABYSWAP odmah!

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Swap (BABYSWAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 212.35K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 620.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 342.00K Povijesni maksimum: $ 4.5 Povijesni minimum: $ 0.000282555222021002 Trenutna cijena: $ 0.000342

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baby Swap (BABYSWAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYSWAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYSWAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABYSWAP tokena, istražite BABYSWAP cijenu tokena uživo!

Baby Swap (BABYSWAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BABYSWAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BABYSWAP povijest cijena odmah!

