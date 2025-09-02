Što je Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Swap (BABYSWAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYSWAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Baby Swap (BABYSWAP)

BABYSWAP u lokalnim valutama

Baby Swap Resurs

Za dublje razumijevanje Baby Swap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Swap Koliko Baby Swap (BABYSWAP) vrijedi danas? Cijena BABYSWAP uživo u USD je 0.000357 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BABYSWAP u USD? $ 0.000357 . Provjerite Trenutačna cijena BABYSWAP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Swap? Tržišna kapitalizacija za BABYSWAP je $ 221.66K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BABYSWAP? Količina u optjecaju za BABYSWAP je 620.90M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYSWAP? BABYSWAP je postigao ATH cijenu od 4.48589634767712 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYSWAP? BABYSWAP je vidio ATL cijenu od 0.000282555222021002 USD . Koliki je obujam trgovanja za BABYSWAP? 24-satni obujam trgovanja za BABYSWAP je $ 54.40K USD . Hoće li BABYSWAP još narasti ove godine? BABYSWAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYSWAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

