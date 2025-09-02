Više o BABYSWAP

Baby Swap Cijena(BABYSWAP)

$0.000357
Grafikon aktualnih cijena Baby Swap (BABYSWAP)
Baby Swap (BABYSWAP) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Baby Swap (BABYSWAP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000357. Tijekom protekla 24 sata, BABYSWAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003507 i najviše cijene $ 0.0003606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSWAP je $ 4.48589634767712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000282555222021002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSWAP se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.62% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Swap (BABYSWAP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Swap je $ 221.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.40K. Količina u optjecaju BABYSWAP je 620.90M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.00K.

Baby Swap (BABYSWAP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Baby Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000022+0.62%
30 dana$ +0.000048+15.53%
60 dana$ +0.0000023+0.64%
90 dana$ -0.0007-66.23%
Baby Swap promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BABYSWAP od $ +0.0000022 (+0.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Baby Swap 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000048 (+15.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Baby Swap 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABYSWAP od $ +0.0000023 (+0.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Baby Swap 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0007 (-66.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Baby Swap (BABYSWAP)?

Pogledajte Baby Swap stranicu Povijest cijena sada.

Što je Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Baby Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BABYSWAP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Baby Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Baby Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Baby Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Swap (BABYSWAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Swap (BABYSWAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Swap.

Provjerite Baby Swap predviđanje cijene sada!

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Swap (BABYSWAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYSWAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Baby Swap (BABYSWAP)

Tražiš kako kupiti Baby Swap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Baby Swap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BABYSWAP u lokalnim valutama

Baby Swap Resurs

Za dublje razumijevanje Baby Swap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Baby Swap web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Swap

Koliko Baby Swap (BABYSWAP) vrijedi danas?
Cijena BABYSWAP uživo u USD je 0.000357 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYSWAP u USD?
Trenutačna cijena BABYSWAP u USD je $ 0.000357. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Swap?
Tržišna kapitalizacija za BABYSWAP je $ 221.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYSWAP?
Količina u optjecaju za BABYSWAP je 620.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYSWAP?
BABYSWAP je postigao ATH cijenu od 4.48589634767712 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYSWAP?
BABYSWAP je vidio ATL cijenu od 0.000282555222021002 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYSWAP?
24-satni obujam trgovanja za BABYSWAP je $ 54.40K USD.
Hoće li BABYSWAP još narasti ove godine?
BABYSWAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYSWAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Baby Swap (BABYSWAP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

