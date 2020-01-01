Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Baby Shark Meme (BABYSHARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Informacije Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Službena web stranica: https://babysharkmeme.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Kupi BABYSHARK odmah!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Shark Meme (BABYSHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 944.65K $ 944.65K $ 944.65K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Povijesni maksimum: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Povijesni minimum: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Trenutna cijena: $ 0.0011122 $ 0.0011122 $ 0.0011122 Saznajte više o cijeni Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baby Shark Meme (BABYSHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYSHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYSHARK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABYSHARK tokena, istražite BABYSHARK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BABYSHARK Jeste li zainteresirani za dodavanje Baby Shark Meme (BABYSHARK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BABYSHARK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BABYSHARK na MEXC-u odmah!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BABYSHARK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BABYSHARK povijest cijena odmah!

BABYSHARK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BABYSHARK? Naša BABYSHARK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BABYSHARK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!