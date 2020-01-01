Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby BitCoin (BABYBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Baby BitCoin (BABYBTC) Informacije

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Službena web stranica:
https://babybtc.org/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby BitCoin (BABYBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 332.50K
Ukupna količina:
$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 999.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 332.50K
Povijesni maksimum:
$ 0.006757
Povijesni minimum:
$ 0.000159606426516498
Trenutna cijena:
$ 0.0003325
Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby BitCoin (BABYBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BABYBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYBTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BABYBTC tokena, istražite BABYBTC cijenu tokena uživo!

