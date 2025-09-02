Više o BABYBTC

Baby BitCoin Logotip

Baby BitCoin Cijena(BABYBTC)

1 BABYBTC u USD cijena uživo:

$0.0003333
$0.0003333$0.0003333
-1.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby BitCoin (BABYBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:05:05 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003046
$ 0.0003046$ 0.0003046
24-satna najniža cijena
$ 0.0003827
$ 0.0003827$ 0.0003827
24-satna najviša cijena

$ 0.0003046
$ 0.0003046$ 0.0003046

$ 0.0003827
$ 0.0003827$ 0.0003827

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000159606426516498
$ 0.000159606426516498$ 0.000159606426516498

+2.30%

-1.99%

+13.52%

+13.52%

Baby BitCoin (BABYBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003333. Tijekom protekla 24 sata, BABYBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003046 i najviše cijene $ 0.0003827, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYBTC je $ 0.01001110548545098, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000159606426516498.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYBTC se promijenio za +2.30% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i +13.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby BitCoin (BABYBTC)

No.2532

$ 333.30K
$ 333.30K$ 333.30K

$ 525.64
$ 525.64$ 525.64

$ 333.30K
$ 333.30K$ 333.30K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby BitCoin je $ 333.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 525.64. Količina u optjecaju BABYBTC je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989595.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 333.30K.

Baby BitCoin (BABYBTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Baby BitCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000006767-1.99%
30 dana$ +0.000162+94.57%
60 dana$ +0.0001652+98.27%
90 dana$ +0.0001081+48.00%
Baby BitCoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BABYBTC od $ -0.000006767 (-1.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Baby BitCoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000162 (+94.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Baby BitCoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABYBTC od $ +0.0001652 (+98.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Baby BitCoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001081 (+48.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Baby BitCoin (BABYBTC)?

Pogledajte Baby BitCoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Baby BitCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BABYBTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Baby BitCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Baby BitCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Baby BitCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby BitCoin (BABYBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby BitCoin (BABYBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby BitCoin.

Provjerite Baby BitCoin predviđanje cijene sada!

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby BitCoin (BABYBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Baby BitCoin (BABYBTC)

Tražiš kako kupiti Baby BitCoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Baby BitCoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BABYBTC u lokalnim valutama

1 Baby BitCoin(BABYBTC) u VND
8.7707895
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u AUD
A$0.000506616
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u GBP
0.000243309
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u EUR
0.000283305
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u USD
$0.0003333
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u MYR
RM0.001406526
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u TRY
0.013708629
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u JPY
¥0.0489951
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u ARS
ARS$0.459090753
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u RUB
0.026850648
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u INR
0.029327067
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u IDR
Rp5.463933552
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u KRW
0.464203575
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u PHP
0.019024764
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u EGP
￡E.0.016175049
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u BRL
R$0.001809819
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u CAD
C$0.000456621
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u BDT
0.040505949
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u NGN
0.510412287
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u COP
$1.338552798
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u ZAR
R.0.005869413
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u UAH
0.013788621
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u VES
Bs0.0486618
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u CLP
$0.3223011
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u PKR
Rs0.094443888
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u KZT
0.179385393
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u THB
฿0.010768923
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u TWD
NT$0.010205646
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u AED
د.إ0.001223211
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u CHF
Fr0.00026664
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u HKD
HK$0.002596407
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u AMD
֏0.127260606
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u MAD
.د.م0.002993034
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u MXN
$0.006212712
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u SAR
ريال0.001249875
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u PLN
0.001209879
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u RON
лв0.001443189
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u SEK
kr0.003129687
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u BGN
лв0.000553278
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u HUF
Ft0.112485417
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u CZK
0.006949305
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u KWD
د.ك0.0001016565
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u ILS
0.001116555
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u AOA
Kz0.303826281
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u BHD
.د.ب0.0001253208
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u BMD
$0.0003333
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u DKK
kr0.002123121
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u HNL
L0.008719128
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u MUR
0.01526514
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u NAD
$0.005852748
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u NOK
kr0.003329667
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u NZD
$0.000563277
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u PAB
B/.0.0003333
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u PGK
K0.001409859
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u QAR
ر.ق0.001213212
1 Baby BitCoin(BABYBTC) u RSD
дин.0.033339999

Baby BitCoin Resurs

Za dublje razumijevanje Baby BitCoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Baby BitCoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby BitCoin

Koliko Baby BitCoin (BABYBTC) vrijedi danas?
Cijena BABYBTC uživo u USD je 0.0003333 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYBTC u USD?
Trenutačna cijena BABYBTC u USD je $ 0.0003333. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby BitCoin?
Tržišna kapitalizacija za BABYBTC je $ 333.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYBTC?
Količina u optjecaju za BABYBTC je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYBTC?
BABYBTC je postigao ATH cijenu od 0.01001110548545098 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYBTC?
BABYBTC je vidio ATL cijenu od 0.000159606426516498 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYBTC?
24-satni obujam trgovanja za BABYBTC je $ 525.64 USD.
Hoće li BABYBTC još narasti ove godine?
BABYBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:05:05 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

