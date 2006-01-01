B3TR (B3TR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u B3TR (B3TR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

B3TR (B3TR) Informacije VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. Službena web stranica: https://vebetterdao.org/ Bijela knjiga: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ Kupi B3TR odmah!

B3TR (B3TR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za B3TR (B3TR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 205.20M $ 205.20M $ 205.20M Povijesni maksimum: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.08346 $ 0.08346 $ 0.08346 Saznajte više o cijeni B3TR (B3TR)

B3TR (B3TR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike B3TR (B3TR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj B3TR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja B3TR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku B3TR tokena, istražite B3TR cijenu tokena uživo!

