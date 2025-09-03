B3TR (B3TR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0845. Tijekom protekla 24 sata, B3TRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07088 i najviše cijene $ 0.09469, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B3TR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B3TR se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -7.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu B3TR (B3TR)
VET
Trenutačna tržišna kapitalizacija B3TR je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.80K. Količina u optjecaju B3TR je --, s ukupnom količinom od 2458677443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.76M.
B3TR (B3TR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena B3TR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0004873
+0.58%
30 dana
$ -0.02626
-23.71%
60 dana
$ +0.01833
+27.70%
90 dana
$ +0.0495
+141.42%
B3TR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u B3TR od $ +0.0004873 (+0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
B3TR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02626 (-23.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
B3TR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u B3TR od $ +0.01833 (+27.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
B3TR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0495 (+141.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena B3TR (B3TR)?
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
B3TR Predviđanje cijene (USD)
Koliko će B3TR (B3TR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših B3TR (B3TR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za B3TR.
Razumijevanje tokenomike B3TR (B3TR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B3TR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
