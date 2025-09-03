Više o B3TR

Grafikon aktualnih cijena B3TR (B3TR)
B3TR (B3TR) Informacije o cijeni (USD)

B3TR (B3TR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0845. Tijekom protekla 24 sata, B3TRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07088 i najviše cijene $ 0.09469, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B3TR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B3TR se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -7.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu B3TR (B3TR)

VET

Trenutačna tržišna kapitalizacija B3TR je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.80K. Količina u optjecaju B3TR je --, s ukupnom količinom od 2458677443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.76M.

B3TR (B3TR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena B3TR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004873+0.58%
30 dana$ -0.02626-23.71%
60 dana$ +0.01833+27.70%
90 dana$ +0.0495+141.42%
B3TR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u B3TR od $ +0.0004873 (+0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

B3TR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02626 (-23.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

B3TR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u B3TR od $ +0.01833 (+27.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

B3TR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0495 (+141.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena B3TR (B3TR)?

Pogledajte B3TR stranicu Povijest cijena sada.

Što je B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje B3TR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti B3TR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o B3TR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje B3TR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

B3TR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će B3TR (B3TR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših B3TR (B3TR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za B3TR.

Provjerite B3TR predviđanje cijene sada!

B3TR (B3TR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike B3TR (B3TR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B3TR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti B3TR (B3TR)

Tražiš kako kupiti B3TR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti B3TR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

B3TR u lokalnim valutama

B3TR Resurs

Za dublje razumijevanje B3TR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena B3TR web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o B3TR

Koliko B3TR (B3TR) vrijedi danas?
Cijena B3TR uživo u USD je 0.0845 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena B3TR u USD?
Trenutačna cijena B3TR u USD je $ 0.0845. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija B3TR?
Tržišna kapitalizacija za B3TR je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za B3TR?
Količina u optjecaju za B3TR je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za B3TR?
B3TR je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za B3TR?
B3TR je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za B3TR?
24-satni obujam trgovanja za B3TR je $ 57.80K USD.
Hoće li B3TR još narasti ove godine?
B3TR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte B3TR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

