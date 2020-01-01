Azit (AZIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Azit (AZIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Azit (AZIT) Informacije Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Službena web stranica: https://www.azit.partners Bijela knjiga: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Istraživač blokova: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Kupi AZIT odmah!

Azit (AZIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Azit (AZIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 360.93M $ 360.93M $ 360.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Povijesni maksimum: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Povijesni minimum: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Trenutna cijena: $ 0.01205 $ 0.01205 $ 0.01205 Saznajte više o cijeni Azit (AZIT)

Azit (AZIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Azit (AZIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AZIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AZIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AZIT tokena, istražite AZIT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AZIT Jeste li zainteresirani za dodavanje Azit (AZIT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AZIT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AZIT na MEXC-u odmah!

Azit (AZIT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AZIT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AZIT povijest cijena odmah!

AZIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AZIT? Naša AZIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AZIT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!