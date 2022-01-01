Aleph Zero (AZERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aleph Zero (AZERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aleph Zero (AZERO) Informacije Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Službena web stranica: https://www.alephzero.org Bijela knjiga: https://docs.alephzero.org/ Istraživač blokova: https://alephzero.subscan.io/ Kupi AZERO odmah!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aleph Zero (AZERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Ukupna količina: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Količina u optjecaju: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M Povijesni maksimum: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Povijesni minimum: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Trenutna cijena: $ 0.02569 $ 0.02569 $ 0.02569 Saznajte više o cijeni Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aleph Zero (AZERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AZERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AZERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AZERO tokena, istražite AZERO cijenu tokena uživo!

Aleph Zero (AZERO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AZERO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AZERO povijest cijena odmah!

AZERO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AZERO? Naša AZERO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AZERO predviđanje cijene tokena odmah!

