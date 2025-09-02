Više o AZERO

Aleph Zero Cijena(AZERO)

1 AZERO u USD cijena uživo:

$0.02068
$0.02068$0.02068
-2.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aleph Zero (AZERO)
Aleph Zero (AZERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203
24-satna najniža cijena
$ 0.02171
$ 0.02171$ 0.02171
24-satna najviša cijena

$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203

$ 0.02171
$ 0.02171$ 0.02171

$ 3.0914521459781383
$ 3.0914521459781383$ 3.0914521459781383

$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283

+0.24%

-2.54%

+1.32%

+1.32%

Aleph Zero (AZERO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02067. Tijekom protekla 24 sata, AZEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0203 i najviše cijene $ 0.02171, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AZERO je $ 3.0914521459781383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017382502005260283.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AZERO se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -2.54% u posljednjih 24 sata i +1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aleph Zero (AZERO)

No.1379

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

$ 79.20K
$ 79.20K$ 79.20K

$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aleph Zero je $ 5.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.20K. Količina u optjecaju AZERO je 266.78M, s ukupnom količinom od 336231180. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.95M.

Aleph Zero (AZERO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aleph Zero za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000539-2.54%
30 dana$ -0.0033-13.77%
60 dana$ -0.00508-19.73%
90 dana$ -0.00985-32.28%
Aleph Zero promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AZERO od $ -0.000539 (-2.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aleph Zero 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0033 (-13.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aleph Zero 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AZERO od $ -0.00508 (-19.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aleph Zero 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00985 (-32.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aleph Zero (AZERO)?

Pogledajte Aleph Zero stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aleph Zero ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AZERO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aleph Zero na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aleph Zero učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aleph Zero Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aleph Zero (AZERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aleph Zero (AZERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aleph Zero.

Provjerite Aleph Zero predviđanje cijene sada!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aleph Zero (AZERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AZERO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aleph Zero (AZERO)

Tražiš kako kupiti Aleph Zero? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aleph Zero na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AZERO u lokalnim valutama

1 Aleph Zero(AZERO) u VND
543.93105
1 Aleph Zero(AZERO) u AUD
A$0.0314184
1 Aleph Zero(AZERO) u GBP
0.0150891
1 Aleph Zero(AZERO) u EUR
0.0175695
1 Aleph Zero(AZERO) u USD
$0.02067
1 Aleph Zero(AZERO) u MYR
RM0.0872274
1 Aleph Zero(AZERO) u TRY
0.8505705
1 Aleph Zero(AZERO) u JPY
¥3.03849
1 Aleph Zero(AZERO) u ARS
ARS$28.4710647
1 Aleph Zero(AZERO) u RUB
1.6655886
1 Aleph Zero(AZERO) u INR
1.8193734
1 Aleph Zero(AZERO) u IDR
Rp338.8524048
1 Aleph Zero(AZERO) u KRW
28.7881425
1 Aleph Zero(AZERO) u PHP
1.1808771
1 Aleph Zero(AZERO) u EGP
￡E.1.0031151
1 Aleph Zero(AZERO) u BRL
R$0.1122381
1 Aleph Zero(AZERO) u CAD
C$0.0283179
1 Aleph Zero(AZERO) u BDT
2.5120251
1 Aleph Zero(AZERO) u NGN
31.6538313
1 Aleph Zero(AZERO) u COP
$83.0119602
1 Aleph Zero(AZERO) u ZAR
R.0.363792
1 Aleph Zero(AZERO) u UAH
0.8551179
1 Aleph Zero(AZERO) u VES
Bs3.01782
1 Aleph Zero(AZERO) u CLP
$20.0499
1 Aleph Zero(AZERO) u PKR
Rs5.8570512
1 Aleph Zero(AZERO) u KZT
11.1248007
1 Aleph Zero(AZERO) u THB
฿0.6674343
1 Aleph Zero(AZERO) u TWD
NT$0.6331221
1 Aleph Zero(AZERO) u AED
د.إ0.0758589
1 Aleph Zero(AZERO) u CHF
Fr0.016536
1 Aleph Zero(AZERO) u HKD
HK$0.1610193
1 Aleph Zero(AZERO) u AMD
֏7.9013142
1 Aleph Zero(AZERO) u MAD
.د.م0.1856166
1 Aleph Zero(AZERO) u MXN
$0.3854955
1 Aleph Zero(AZERO) u SAR
ريال0.0775125
1 Aleph Zero(AZERO) u PLN
0.0752388
1 Aleph Zero(AZERO) u RON
лв0.0895011
1 Aleph Zero(AZERO) u SEK
kr0.1940913
1 Aleph Zero(AZERO) u BGN
лв0.0345189
1 Aleph Zero(AZERO) u HUF
Ft6.9759183
1 Aleph Zero(AZERO) u CZK
0.4311762
1 Aleph Zero(AZERO) u KWD
د.ك0.00630435
1 Aleph Zero(AZERO) u ILS
0.0692445
1 Aleph Zero(AZERO) u AOA
Kz18.8421519
1 Aleph Zero(AZERO) u BHD
.د.ب0.00777192
1 Aleph Zero(AZERO) u BMD
$0.02067
1 Aleph Zero(AZERO) u DKK
kr0.1316679
1 Aleph Zero(AZERO) u HNL
L0.5407272
1 Aleph Zero(AZERO) u MUR
0.946686
1 Aleph Zero(AZERO) u NAD
$0.3629652
1 Aleph Zero(AZERO) u NOK
kr0.2064933
1 Aleph Zero(AZERO) u NZD
$0.0349323
1 Aleph Zero(AZERO) u PAB
B/.0.02067
1 Aleph Zero(AZERO) u PGK
K0.0874341
1 Aleph Zero(AZERO) u QAR
ر.ق0.0752388
1 Aleph Zero(AZERO) u RSD
дин.2.0684469

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aleph Zero

Koliko Aleph Zero (AZERO) vrijedi danas?
Cijena AZERO uživo u USD je 0.02067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AZERO u USD?
Trenutačna cijena AZERO u USD je $ 0.02067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aleph Zero?
Tržišna kapitalizacija za AZERO je $ 5.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AZERO?
Količina u optjecaju za AZERO je 266.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AZERO?
AZERO je postigao ATH cijenu od 3.0914521459781383 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AZERO?
AZERO je vidio ATL cijenu od 0.017382502005260283 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AZERO?
24-satni obujam trgovanja za AZERO je $ 79.20K USD.
Hoće li AZERO još narasti ove godine?
AZERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AZERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
