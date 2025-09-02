Što je Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aleph Zero Koliko Aleph Zero (AZERO) vrijedi danas? Cijena AZERO uživo u USD je 0.02067 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AZERO u USD? $ 0.02067 . Provjerite Trenutačna cijena AZERO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Aleph Zero? Tržišna kapitalizacija za AZERO je $ 5.51M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AZERO? Količina u optjecaju za AZERO je 266.78M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AZERO? AZERO je postigao ATH cijenu od 3.0914521459781383 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AZERO? AZERO je vidio ATL cijenu od 0.017382502005260283 USD . Koliki je obujam trgovanja za AZERO? 24-satni obujam trgovanja za AZERO je $ 79.20K USD . Hoće li AZERO još narasti ove godine? AZERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AZERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Aleph Zero (AZERO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

