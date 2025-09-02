Aleph Zero (AZERO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02067. Tijekom protekla 24 sata, AZEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0203 i najviše cijene $ 0.02171, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AZERO je $ 3.0914521459781383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017382502005260283.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AZERO se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -2.54% u posljednjih 24 sata i +1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Aleph Zero (AZERO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aleph Zero je $ 5.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.20K. Količina u optjecaju AZERO je 266.78M, s ukupnom količinom od 336231180. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.95M.
Aleph Zero (AZERO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Aleph Zero za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000539
-2.54%
30 dana
$ -0.0033
-13.77%
60 dana
$ -0.00508
-19.73%
90 dana
$ -0.00985
-32.28%
Aleph Zero promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AZERO od $ -0.000539 (-2.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Aleph Zero 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0033 (-13.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Aleph Zero 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AZERO od $ -0.00508 (-19.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Aleph Zero 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00985 (-32.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.
