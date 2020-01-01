AWE Network (AWE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AWE Network (AWE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AWE Network (AWE) Informacije Službena web stranica: https://www.awenetwork.ai/ Bijela knjiga: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778

AWE Network (AWE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AWE Network (AWE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 96.60M Ukupna količina: $ 1.94B Količina u optjecaju: $ 1.94B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 96.60M Povijesni maksimum: $ 0.0838 Povijesni minimum: $ 0.00580325721876 Trenutna cijena: $ 0.04973

AWE Network (AWE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AWE Network (AWE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AWE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AWE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AWE tokena, istražite AWE cijenu tokena uživo!

AWE Network (AWE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AWE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AWE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AWE? Naša AWE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

