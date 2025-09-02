Više o AWE

AWE Network Logotip

AWE Network Cijena(AWE)

1 AWE u USD cijena uživo:

$0.04777
-2.96%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AWE Network (AWE)
AWE Network (AWE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04684
24-satna najniža cijena
$ 0.05158
24-satna najviša cijena

$ 0.04684
$ 0.05158
$ 0.28495505340478217
$ 0.00580325721876
+0.88%

-2.96%

-2.26%

-2.26%

AWE Network (AWE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04776. Tijekom protekla 24 sata, AWEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04684 i najviše cijene $ 0.05158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWE je $ 0.28495505340478217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00580325721876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWE se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -2.96% u posljednjih 24 sata i -2.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AWE Network (AWE)

No.377

$ 92.77M
$ 576.10K
$ 92.77M
1.94B
1,942,420,283.027067
1,942,420,283
100.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija AWE Network je $ 92.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 576.10K. Količina u optjecaju AWE je 1.94B, s ukupnom količinom od 1942420283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.77M.

AWE Network (AWE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AWE Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0014571-2.96%
30 dana$ -0.00133-2.71%
60 dana$ -0.01229-20.47%
90 dana$ -0.01912-28.59%
AWE Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AWE od $ -0.0014571 (-2.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AWE Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00133 (-2.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AWE Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AWE od $ -0.01229 (-20.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AWE Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01912 (-28.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AWE Network (AWE)?

Pogledajte AWE Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je AWE Network (AWE)

AWE Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AWE Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AWE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AWE Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AWE Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AWE Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AWE Network (AWE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AWE Network (AWE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AWE Network.

Provjerite AWE Network predviđanje cijene sada!

AWE Network (AWE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AWE Network (AWE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AWE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AWE Network (AWE)

Tražiš kako kupiti AWE Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AWE Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AWE u lokalnim valutama

1 AWE Network(AWE) u VND
1,256.8044
1 AWE Network(AWE) u AUD
A$0.0725952
1 AWE Network(AWE) u GBP
0.0348648
1 AWE Network(AWE) u EUR
0.040596
1 AWE Network(AWE) u USD
$0.04776
1 AWE Network(AWE) u MYR
RM0.2015472
1 AWE Network(AWE) u TRY
1.965324
1 AWE Network(AWE) u JPY
¥7.02072
1 AWE Network(AWE) u ARS
ARS$65.7851016
1 AWE Network(AWE) u RUB
3.8485008
1 AWE Network(AWE) u INR
4.2038352
1 AWE Network(AWE) u IDR
Rp782.9506944
1 AWE Network(AWE) u KRW
66.51774
1 AWE Network(AWE) u PHP
2.7285288
1 AWE Network(AWE) u EGP
￡E.2.3177928
1 AWE Network(AWE) u BRL
R$0.2593368
1 AWE Network(AWE) u CAD
C$0.0654312
1 AWE Network(AWE) u BDT
5.8042728
1 AWE Network(AWE) u NGN
73.1391864
1 AWE Network(AWE) u COP
$191.8070256
1 AWE Network(AWE) u ZAR
R.0.840576
1 AWE Network(AWE) u UAH
1.9758312
1 AWE Network(AWE) u VES
Bs6.97296
1 AWE Network(AWE) u CLP
$46.3272
1 AWE Network(AWE) u PKR
Rs13.5332736
1 AWE Network(AWE) u KZT
25.7049096
1 AWE Network(AWE) u THB
฿1.5421704
1 AWE Network(AWE) u TWD
NT$1.4628888
1 AWE Network(AWE) u AED
د.إ0.1752792
1 AWE Network(AWE) u CHF
Fr0.038208
1 AWE Network(AWE) u HKD
HK$0.3720504
1 AWE Network(AWE) u AMD
֏18.2567376
1 AWE Network(AWE) u MAD
.د.م0.4288848
1 AWE Network(AWE) u MXN
$0.890724
1 AWE Network(AWE) u SAR
ريال0.1791
1 AWE Network(AWE) u PLN
0.1738464
1 AWE Network(AWE) u RON
лв0.2068008
1 AWE Network(AWE) u SEK
kr0.4484664
1 AWE Network(AWE) u BGN
лв0.0797592
1 AWE Network(AWE) u HUF
Ft16.1185224
1 AWE Network(AWE) u CZK
0.9962736
1 AWE Network(AWE) u KWD
د.ك0.0145668
1 AWE Network(AWE) u ILS
0.159996
1 AWE Network(AWE) u AOA
Kz43.5365832
1 AWE Network(AWE) u BHD
.د.ب0.01795776
1 AWE Network(AWE) u BMD
$0.04776
1 AWE Network(AWE) u DKK
kr0.3042312
1 AWE Network(AWE) u HNL
L1.2494016
1 AWE Network(AWE) u MUR
2.187408
1 AWE Network(AWE) u NAD
$0.8386656
1 AWE Network(AWE) u NOK
kr0.4771224
1 AWE Network(AWE) u NZD
$0.0807144
1 AWE Network(AWE) u PAB
B/.0.04776
1 AWE Network(AWE) u PGK
K0.2020248
1 AWE Network(AWE) u QAR
ر.ق0.1738464
1 AWE Network(AWE) u RSD
дин.4.7793432

AWE Network Resurs

Za dublje razumijevanje AWE Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AWE Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AWE Network

Koliko AWE Network (AWE) vrijedi danas?
Cijena AWE uživo u USD je 0.04776 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AWE u USD?
Trenutačna cijena AWE u USD je $ 0.04776. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AWE Network?
Tržišna kapitalizacija za AWE je $ 92.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AWE?
Količina u optjecaju za AWE je 1.94B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AWE?
AWE je postigao ATH cijenu od 0.28495505340478217 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AWE?
AWE je vidio ATL cijenu od 0.00580325721876 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AWE?
24-satni obujam trgovanja za AWE je $ 576.10K USD.
Hoće li AWE još narasti ove godine?
AWE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AWE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AWE Network (AWE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AWE u USD kalkulator

Iznos

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.04776 USD

Trgujte AWE

AWEUSDT
$0.04777
-3.02%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine