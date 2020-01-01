ChainAware (AWARE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ChainAware (AWARE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ChainAware (AWARE) Informacije ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Službena web stranica: https://ChainAware.ai Bijela knjiga: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Kupi AWARE odmah!

ChainAware (AWARE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChainAware (AWARE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 218.59K $ 218.59K $ 218.59K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 593.60K $ 593.60K $ 593.60K Povijesni maksimum: $ 501 $ 501 $ 501 Povijesni minimum: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Trenutna cijena: $ 0.005936 $ 0.005936 $ 0.005936 Saznajte više o cijeni ChainAware (AWARE)

ChainAware (AWARE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ChainAware (AWARE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AWARE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AWARE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AWARE tokena, istražite AWARE cijenu tokena uživo!

