Što je ChainAware (AWARE)

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

ChainAware dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti AWARE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o ChainAware na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ChainAware učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ChainAware Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ChainAware (AWARE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ChainAware (AWARE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ChainAware.

Provjerite ChainAware predviđanje cijene sada!

ChainAware (AWARE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChainAware (AWARE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AWARE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ChainAware (AWARE)

Tražiš kako kupiti ChainAware? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ChainAware na MEXC platformi.

AWARE u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

ChainAware Resurs

Za dublje razumijevanje ChainAware, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChainAware Koliko ChainAware (AWARE) vrijedi danas? Cijena AWARE uživo u USD je 0.004701 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AWARE u USD? $ 0.004701 . Provjerite Trenutačna cijena AWARE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija ChainAware? Tržišna kapitalizacija za AWARE je $ 173.11K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AWARE? Količina u optjecaju za AWARE je 36.83M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AWARE? AWARE je postigao ATH cijenu od 0.08194072435007951 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AWARE? AWARE je vidio ATL cijenu od 0.004813035134698013 USD . Koliki je obujam trgovanja za AWARE? 24-satni obujam trgovanja za AWARE je $ 371.52 USD . Hoće li AWARE još narasti ove godine? AWARE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AWARE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

