Broadcom Cijena danas

Trenutačna cijena Broadcom (AVGOON) danas je $ 368.23, s promjenom od 4.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AVGOON u USD je $ 368.23 po AVGOON.

Broadcom trenutačno je na #1990 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.21M, s količinom u optjecaju od 3.29K AVGOON. Tijekom posljednja 24 sata, AVGOON trgovao je između $ 338.42 (niska) i $ 368.34 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 390.63879187276996, dok je rekordna najniža cijena bila $ 297.29808264469034.

U kratkoročnim performansama, AVGOON se kretao +0.01% u posljednjem satu i +2.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 95.89K.

Informacije o tržištu Broadcom (AVGOON)

Poredak No.1990 Tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Obujam (24 sata) $ 95.89K$ 95.89K $ 95.89K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 3.29K 3.29K 3.29K Ukupna količina 3,290.6941242 3,290.6941242 3,290.6941242 Javni blockchain ETH

