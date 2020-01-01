Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aventis AI (AVENTISAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aventis AI (AVENTISAI) Informacije Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Službena web stranica: https://www.aventisai.io/ Bijela knjiga: https://aventis.gitbook.io/wp Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Kupi AVENTISAI odmah!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aventis AI (AVENTISAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Povijesni maksimum: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Povijesni minimum: $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 Trenutna cijena: $ 0.003357 $ 0.003357 $ 0.003357 Saznajte više o cijeni Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aventis AI (AVENTISAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVENTISAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVENTISAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVENTISAI tokena, istražite AVENTISAI cijenu tokena uživo!

Aventis AI (AVENTISAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AVENTISAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AVENTISAI povijest cijena odmah!

AVENTISAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AVENTISAI? Naša AVENTISAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AVENTISAI predviđanje cijene tokena odmah!

