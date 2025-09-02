Više o AVENTISAI

Aventis AI Logotip

Aventis AI Cijena(AVENTISAI)

1 AVENTISAI u USD cijena uživo:

$0.003026
$0.003026$0.003026
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aventis AI (AVENTISAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:59 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24-satna najniža cijena
$ 0.003027
$ 0.003027$ 0.003027
24-satna najviša cijena

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.003027
$ 0.003027$ 0.003027

$ 0.47388225139902757
$ 0.47388225139902757$ 0.47388225139902757

$ 0.002499963585571113
$ 0.002499963585571113$ 0.002499963585571113

0.00%

0.00%

-15.74%

-15.74%

Aventis AI (AVENTISAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003026. Tijekom protekla 24 sata, AVENTISAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0026 i najviše cijene $ 0.003027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVENTISAI je $ 0.47388225139902757, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002499963585571113.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVENTISAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -15.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aventis AI (AVENTISAI)

No.8035

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aventis AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.92K. Količina u optjecaju AVENTISAI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.

Aventis AI (AVENTISAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aventis AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000634-17.33%
60 dana$ -0.004684-60.76%
90 dana$ -0.102164-97.13%
Aventis AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AVENTISAI od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aventis AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000634 (-17.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aventis AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVENTISAI od $ -0.004684 (-60.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aventis AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.102164 (-97.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aventis AI (AVENTISAI)?

Pogledajte Aventis AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aventis AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AVENTISAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aventis AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aventis AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aventis AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aventis AI (AVENTISAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aventis AI (AVENTISAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aventis AI.

Provjerite Aventis AI predviđanje cijene sada!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aventis AI (AVENTISAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVENTISAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aventis AI (AVENTISAI)

Tražiš kako kupiti Aventis AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aventis AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AVENTISAI u lokalnim valutama

1 Aventis AI(AVENTISAI) u VND
79.62919
79.62919
1 Aventis AI(AVENTISAI) u AUD
A$0.00459952
A$0.00459952
1 Aventis AI(AVENTISAI) u GBP
0.00220898
0.00220898
1 Aventis AI(AVENTISAI) u EUR
0.0025721
0.0025721
1 Aventis AI(AVENTISAI) u USD
$0.003026
$0.003026
1 Aventis AI(AVENTISAI) u MYR
RM0.01276972
RM0.01276972
1 Aventis AI(AVENTISAI) u TRY
0.12445938
0.12445938
1 Aventis AI(AVENTISAI) u JPY
¥0.444822
¥0.444822
1 Aventis AI(AVENTISAI) u ARS
ARS$4.16804266
1 Aventis AI(AVENTISAI) u RUB
0.24377456
0.24377456
1 Aventis AI(AVENTISAI) u INR
0.26625774
0.26625774
1 Aventis AI(AVENTISAI) u IDR
Rp49.60654944
Rp49.60654944
1 Aventis AI(AVENTISAI) u KRW
4.2144615
4.2144615
1 Aventis AI(AVENTISAI) u PHP
0.17272408
0.17272408
1 Aventis AI(AVENTISAI) u EGP
￡E.0.14685178
￡E.0.14685178
1 Aventis AI(AVENTISAI) u BRL
R$0.01643118
R$0.01643118
1 Aventis AI(AVENTISAI) u CAD
C$0.00414562
C$0.00414562
1 Aventis AI(AVENTISAI) u BDT
0.36774978
0.36774978
1 Aventis AI(AVENTISAI) u NGN
4.63398614
4.63398614
1 Aventis AI(AVENTISAI) u COP
$12.15259756
$12.15259756
1 Aventis AI(AVENTISAI) u ZAR
R.0.05328786
R.0.05328786
1 Aventis AI(AVENTISAI) u UAH
0.12518562
0.12518562
1 Aventis AI(AVENTISAI) u VES
Bs0.441796
Bs0.441796
1 Aventis AI(AVENTISAI) u CLP
$2.926142
$2.926142
1 Aventis AI(AVENTISAI) u PKR
Rs0.85744736
Rs0.85744736
1 Aventis AI(AVENTISAI) u KZT
1.62862346
1.62862346
1 Aventis AI(AVENTISAI) u THB
฿0.09777006
฿0.09777006
1 Aventis AI(AVENTISAI) u TWD
NT$0.09265612
NT$0.09265612
1 Aventis AI(AVENTISAI) u AED
د.إ0.01110542
د.إ0.01110542
1 Aventis AI(AVENTISAI) u CHF
Fr0.0024208
Fr0.0024208
1 Aventis AI(AVENTISAI) u HKD
HK$0.02357254
HK$0.02357254
1 Aventis AI(AVENTISAI) u AMD
֏1.15538732
֏1.15538732
1 Aventis AI(AVENTISAI) u MAD
.د.م0.02717348
1 Aventis AI(AVENTISAI) u MXN
$0.05640464
$0.05640464
1 Aventis AI(AVENTISAI) u SAR
ريال0.0113475
ريال0.0113475
1 Aventis AI(AVENTISAI) u PLN
0.01098438
0.01098438
1 Aventis AI(AVENTISAI) u RON
лв0.01310258
лв0.01310258
1 Aventis AI(AVENTISAI) u SEK
kr0.02841414
kr0.02841414
1 Aventis AI(AVENTISAI) u BGN
лв0.00502316
лв0.00502316
1 Aventis AI(AVENTISAI) u HUF
Ft1.02124474
Ft1.02124474
1 Aventis AI(AVENTISAI) u CZK
0.0630921
0.0630921
1 Aventis AI(AVENTISAI) u KWD
د.ك0.00092293
د.ك0.00092293
1 Aventis AI(AVENTISAI) u ILS
0.0101371
0.0101371
1 Aventis AI(AVENTISAI) u AOA
Kz2.75841082
Kz2.75841082
1 Aventis AI(AVENTISAI) u BHD
.د.ب0.001137776
1 Aventis AI(AVENTISAI) u BMD
$0.003026
$0.003026
1 Aventis AI(AVENTISAI) u DKK
kr0.01927562
kr0.01927562
1 Aventis AI(AVENTISAI) u HNL
L0.07916016
L0.07916016
1 Aventis AI(AVENTISAI) u MUR
0.1385908
0.1385908
1 Aventis AI(AVENTISAI) u NAD
$0.05313656
$0.05313656
1 Aventis AI(AVENTISAI) u NOK
kr0.03022974
kr0.03022974
1 Aventis AI(AVENTISAI) u NZD
$0.00511394
$0.00511394
1 Aventis AI(AVENTISAI) u PAB
B/.0.003026
B/.0.003026
1 Aventis AI(AVENTISAI) u PGK
K0.01279998
K0.01279998
1 Aventis AI(AVENTISAI) u QAR
ر.ق0.01101464
ر.ق0.01101464
1 Aventis AI(AVENTISAI) u RSD
дин.0.30269078

Aventis AI Resurs

Za dublje razumijevanje Aventis AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aventis AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aventis AI

Koliko Aventis AI (AVENTISAI) vrijedi danas?
Cijena AVENTISAI uživo u USD je 0.003026 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVENTISAI u USD?
Trenutačna cijena AVENTISAI u USD je $ 0.003026. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aventis AI?
Tržišna kapitalizacija za AVENTISAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVENTISAI?
Količina u optjecaju za AVENTISAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVENTISAI?
AVENTISAI je postigao ATH cijenu od 0.47388225139902757 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVENTISAI?
AVENTISAI je vidio ATL cijenu od 0.002499963585571113 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVENTISAI?
24-satni obujam trgovanja za AVENTISAI je $ 8.92K USD.
Hoće li AVENTISAI još narasti ove godine?
AVENTISAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVENTISAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Aventis AI (AVENTISAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AVENTISAI u USD kalkulator

1 AVENTISAI = 0.003026 USD

