Ava AI (AVAAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ava AI (AVAAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ava AI (AVAAI) Informacije

AVAAI is a meme coin.

Službena web stranica:
https://holoworld.com
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Ava AI (AVAAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ava AI (AVAAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 23.46M
Ukupna količina:
$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 999.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 23.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.33758
Povijesni minimum:
$ 0.011283386189164465
Trenutna cijena:
$ 0.02346
Ava AI (AVAAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ava AI (AVAAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AVAAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AVAAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AVAAI tokena, istražite AVAAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AVAAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Ava AI (AVAAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AVAAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Ava AI (AVAAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AVAAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AVAAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AVAAI? Naša AVAAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.