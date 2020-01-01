CryptoAutos (AUTOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CryptoAutos (AUTOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CryptoAutos (AUTOS) Informacije Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction. Službena web stranica: https://www.cryptoautos.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604 Kupi AUTOS odmah!

CryptoAutos (AUTOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CryptoAutos (AUTOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 724.04M $ 724.04M $ 724.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Povijesni maksimum: $ 0.06098 $ 0.06098 $ 0.06098 Povijesni minimum: $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 Trenutna cijena: $ 0.00993 $ 0.00993 $ 0.00993 Saznajte više o cijeni CryptoAutos (AUTOS)

CryptoAutos (AUTOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CryptoAutos (AUTOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUTOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUTOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUTOS tokena, istražite AUTOS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AUTOS Jeste li zainteresirani za dodavanje CryptoAutos (AUTOS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AUTOS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AUTOS na MEXC-u odmah!

CryptoAutos (AUTOS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AUTOS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AUTOS povijest cijena odmah!

AUTOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AUTOS? Naša AUTOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AUTOS predviđanje cijene tokena odmah!

