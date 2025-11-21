Autonomi (AUTONOMI) Tokenomika

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Autonomi (AUTONOMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:54:06 (UTC+8)
USD

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonomi (AUTONOMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M
Ukupna količina:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Količina u optjecaju:
$ 136.64M
$ 136.64M$ 136.64M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 32.29M
$ 32.29M$ 32.29M
Povijesni maksimum:
$ 0.452
$ 0.452$ 0.452
Povijesni minimum:
$ 0.027316469605580474
$ 0.027316469605580474$ 0.027316469605580474
Trenutna cijena:
$ 0.02691
$ 0.02691$ 0.02691

Autonomi (AUTONOMI) Informacije

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Službena web stranica:
https://autonomi.com
Bijela knjiga:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/token/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Autonomi (AUTONOMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AUTONOMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AUTONOMI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AUTONOMI tokena, istražite AUTONOMI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AUTONOMI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Autonomi (AUTONOMI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AUTONOMI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Autonomi (AUTONOMI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena AUTONOMI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

AUTONOMI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AUTONOMI? Naša AUTONOMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti