Autonomi Cijena danas

Trenutačna cijena Autonomi (AUTONOMI) danas je $ 0.02749, s promjenom od 0.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AUTONOMI u USD je $ 0.02749 po AUTONOMI.

Autonomi trenutačno je na #1485 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.76M, s količinom u optjecaju od 136.64M AUTONOMI. Tijekom posljednja 24 sata, AUTONOMI trgovao je između $ 0.02731 (niska) i $ 0.02797 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.35756319057761676, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.027316469605580474.

U kratkoročnim performansama, AUTONOMI se kretao -0.08% u posljednjem satu i -15.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 87.29K.

Informacije o tržištu Autonomi (AUTONOMI)

Poredak No.1485 Tržišna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Obujam (24 sata) $ 87.29K$ 87.29K $ 87.29K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.99M$ 32.99M $ 32.99M Količina u optjecaju 136.64M 136.64M 136.64M Ukupna količina 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Javni blockchain ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonomi je $ 3.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.29K. Količina u optjecaju AUTONOMI je 136.64M, s ukupnom količinom od 1200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.99M.