Aurora Cijena danas

Trenutačna cijena Aurora (AURORA) danas je € 0.02668, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AURORA u EUR je € 0.02668 po AURORA.

Aurora trenutačno je na #739 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 19.00M, s količinom u optjecaju od 712.07M AURORA. Tijekom posljednja 24 sata, AURORA trgovao je između € 0.02632 (niska) i € 0.02719 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 30.46928342742598704, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0197438278141535864.

U kratkoročnim performansama, AURORA se kretao +0.15% u posljednjem satu i +13.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 53.99K.

Informacije o tržištu Aurora (AURORA)

Poredak No.739 Tržišna kapitalizacija € 19.00M€ 19.00M € 19.00M Obujam (24 sata) € 53.99K€ 53.99K € 53.99K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 26.68M€ 26.68M € 26.68M Količina u optjecaju 712.07M 712.07M 712.07M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 999,759,398 999,759,398 999,759,398 Stopa optjecaja 71.20% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aurora je € 19.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 53.99K. Količina u optjecaju AURORA je 712.07M, s ukupnom količinom od 999759398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 26.68M.