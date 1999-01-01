Aura Network (AURA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aura Network (AURA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aura Network (AURA) Informacije Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Službena web stranica: https://aura.network/ Bijela knjiga: https://docs.aura.network/ Istraživač blokova: https://aurascan.io/ Kupi AURA odmah!

Aura Network (AURA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aura Network (AURA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 514.58M Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.74M Povijesni maksimum: $ 0.1999 Povijesni minimum: $ 0.003605899566061821 Trenutna cijena: $ 0.00674

Aura Network (AURA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aura Network (AURA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AURA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AURA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AURA tokena, istražite AURA cijenu tokena uživo!

